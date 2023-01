Tiago Leifert usou as redes sociais neste domingo (29) para falar do tratamento da filha Lua, de dois anos, diagnosticada com com retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos, no ano passado. Ele postou vídeos no stories do Instagram falando que o tratamento da filha é longo e ainda não tem previsão de alta.

“Lua entrou hoje no 16º mês de tratamento. Tratamento oncológico é assim mesmo, é longo, é difícil. Tem altos e baixos, então, ainda sem previsão, ela vai continuar tratando”, disse o jornalista.

Leifert contou que a filha está na fase de travessuras e que ele e a esposa Daiana Garbin precisar ter atenção redobrada. “Agora ela aprendeu a dar cambalhota e pular no sofá. Então, eu e a Daiana ficamos 90% do tempo falando ‘não, Lua!’, ‘cuidado, Lua!'”

O jornalista lembrou também que neste domingo completa um ano que ele e a esposa compartilharam um vídeo falando sobre a doença da filha e o tratamento oncológico para ajudar outros pais a procurar ajuda médica para fazer o diagnóstico precoce da doença.

Ele falou qque sua iniciativa deu certo e que várias crianças que tiveram retinoblastoma foram levadas pelos pais ao médico graças às informações do seu vídeo. “A gente gostaria que continuasse funcionando. E também trazer a mensagem de ter um oftalmo na vida das crianças. É muito importante levar a criança no oftalmo a cada seis meses.”