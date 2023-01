Conheça a história do tatuador anapolino que começou a vida como serviços gerais

O Portal 6 Nos Bastidores estreia nesta segunda-feira (30) com o primeiro de uma série de vídeos. O programa vai apresentar mensalmente diversos trabalhos culturais desenvolvidos em Anápolis.

No primeiro episódio, entrevistamos o tatuador Leonardo de Almeida. O profissional revelou inúmeras histórias que vão surpreender muita gente.

O ‘Nos Bastidores’ vai além do trivial do que se sabe do universo da tatuagem. A partir disso, apresentaremos desde os materiais até o funcionamento do processo criativo das artes que vão para pele de cada pessoa.

Todo trabalho foi produzido e dirigido por Bruna Ariadne, e conta com a edição de Elvis Diovany.

ASSISTA: