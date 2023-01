Cotecs abrem mais de 85 mil vagas para cursos de capacitação e qualificação gratuitos em Goiás

Os Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) estão com mais de 85 mil vagas abertas para 235 cursos de capacitação e qualificação profissional gratuitos em diversas áreas.

As oportunidades abrangem as modalidades presencial e online, com opção para os turnos matutino, vespertino ou noturno.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, por meio do site cotec.org.br. Para os cursos de qualificação, o prazo vai até o dia 21 de março. Já para capacitação, os candidatos devem preencher o formulário até o dia 10 de junho.

Para pleitear uma das vagas, os aspirantes devem ter idade superior a 16 anos e terem, ao menos, iniciado o Ensino Fundamental.

As vagas ofertadas são para os cursos nas áreas de administração rural, contabilidade geral, departamento pessoal, empreendedorismo, gestão de pessoas, introdução ao agronegócio, marketing, auxiliar de recursos humanos e entre outros.

Os candidatos que optarem pela modalidade presencial ou EAD – com 20% de ministrações físicas – deverão comparecer em uma das unidades do Cotec localizadas nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás, Uruana e outras.

Mais informações sobre os cursos oferecidos estão disponíveis aqui.