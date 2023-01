Governo de Goiás divulga edital de novo concurso público com salários de mais de R$ 12 mil

Com salários de até R$ 12.247,85, o Governo de Goiás publicou um edital nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Estado, com 141 vagas disponíveis para interessados em compor o quadro de funcionários da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Ao todo serão 52 vagas para Perito Criminal de 3ª Classe, além de 89 oportunidades voltadas para Auxiliar de Autópsia de 3ª Classe da SPTC.

As inscrições se iniciam no dia 03 de março e seguirão abertas até 09 de abril. A taxa é de R$ 130 para os cargos de perito e de R$ 100 para auxiliar.

O concurso público ficará sob responsabilidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e as provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso.

Para as vagas de Perito Criminal de 3ª Classe as avaliações serão aplicadas no dia 07 de maio, enquanto para os candidatos para o cargo de Auxiliar de Autópsia de 3ª Classe, em 21 de maio.

Os participantes também irão passar por Teste de Aptidão Física, Avaliação Médica, Exame Psicotécnico e Avaliação de Vida Pregressa e Investigação Social, que vão ser realizados exclusivamente em Goiânia.

Os candidatos inscritos nas vagas de Perito Criminal ainda terão que passar por uma Prova de Títulos.

Cerca de 5% dos cargos disponíveis são voltados para pessoas com deficiência (PCD), que deverão passar por uma avaliação por equipe multiprofissional durante as etapas do concurso.

Os dois cargos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 12.247,85 para Perito Criminal e de R$ 6.353,13 para Auxiliar de Autópsia.

Os interessados em participar do concurso público podem consultar o edital com todas as informações a respeito dos cargos no site oficial do Iades ou então no portal da Escola de Governo.