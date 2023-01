Noiva convida os ex-namorados que teve para o casamento dela e eles ficam em choque após a revelação do motivo

Uma noiva decidiu tomar uma atitude nada tradicional no dia do próprio casamento e o caso tem dado o que falar após um vídeo ser publicado mostrando vários homens parecidos juntos em uma mesa.

A cerimônia aconteceu em Hubei, na China, no dia 08 de janeiro, e a protagonista da história quis unir todos os ex-namorados para “curtirem” a festa e “verem o que perderam”.

E o pior: eles foram. Nas cenas é possível ver cinco homens e duas mulheres sentados ao redor de uma mesa. Na superfície, há um bilhete escrito “Mesa dos ex-namorados”, na língua chinesa.

Apesar do desconforto, houve muita bebida para amenizar a situação. De acordo com o New York Post, também não aconteceu nenhum desentendimento entre eles, mas sim muito respeito.

Na internet, houve vários tipos de comentários sobre a ocasião. Enquanto alguns comentaram sobre a mulher ser vingativa, não ter superado muito bem o passado e precisar de terapia, outros deram muitas risadas.

“Impressionante o quanto eles são parecidos. Meu Deus, será que o noivo é diferente?”, brincou uma. “Essa mulher tem uma dificuldade enorme em fechar os ciclos e encerrar histórias. Quanta necessidade de sair por cima!”, pontuou outra.

Assista