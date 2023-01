No zodíaco, há alguns signos que em breve poderão provocar algumas discussões sérias e até resultar em términos de relacionamentos alheios apenas pelo jeito deles de agirem.

A fala exagerada, a interatividade e o jeito espontâneo podem ser os principais fatores contribuintes para a má interpretação e o início das brigas.

Essas casas que estamos falando estão solteiras no momento e, por causa de uma proximidade excessiva com um casal específico, cometerá um erro irreversível.

Conheça agora quais os signos que precisam ficar de olho com as próprias atitudes ou logo mais poderão perder algumas amizades e até mesmo ocasionar um término. Veja!

Os 3 signos que em breve vão provocar a separação de um casal:

1. Gêmeos

Todos já sabemos o quanto o geminiano é falante. Esse signo realmente conversa demais e não faz questão de filtrar absolutamente nada.

O problema é que ele também costuma ser “leva e traz”. Ou seja, se um componente do casal desabafa com o amigo geminiano, logo mais ele tentará “ajudar” e comentará com o outro (para que ele melhore em algum fator).

Essa conversa excessiva e desnecessária pode provocar um desgaste muito grande. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? No final, nunca dá certo.

2. Libra

O libriano tenta manter o equilíbrio demais e, geralmente, se perde no personagem também. O jeito sedutor desse signo pode confundir as mentes de muita gente e gerar problemas grandes.

Muitas vezes o nativo jura que não está tendo maldade nenhuma. Porém, no final das contas, o que era para ser uma amizade sincera e pura, pode gerar um desejo forte e o fim de um relacionamento.

Entende que essa aproximação entre casais, estando solteiro, pode ser muito perigosa?

3. Sagitário

Por fim, os nativos desse signo são terríveis na arte de falar demais, escapulir segredos e seduzir até mesmo sem querer.

Regidos pelo elemento fogo, as pessoas desse signo são quentes e podem causar um incêndio em uma fração de segundos.

É melhor se policiar mais e se rodear de pessoas que estão na sua vibe. Não dê pitaco em relacionamentos alheios ou terá de lidar com a confusão que isso virará.

