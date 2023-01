Você sabe qual é os defeitos do seu signo? Veja e surpreenda-se

Existe um longo preconceito com algumas casas astrológicas por levarem uma fama de ruins. Mas a verdade é que todos tem seus lados obscuros e nem se atentam aos defeitos do seu signo.

Inevitavelmente, todas as pessoas possuem seus erros e falhas. E as casas do zodíaco tem algumas características específicas que representam o jeito deles.

É muito comum apontar os defeitos dos outros e esquecer que todos temos. Por isso, separamos uma lista com os defeitos que cada signo tem. Confira agora os seus!

Você sabe qual é o defeito do seu signo? Veja e surpreenda-se:

1. Áries

A impulsividade e o jeito histérico do ariano são os piores defeitos desse nativo.

Inclusive, isso afasta muitas pessoas da vida deles.

2. Touro

O defeito do taurino é a teimosia e ter certeza que é dono da razão.

3. Gêmeos

Para os geminianos, o pior lado deles é a inconstância. Eles oscilam demais e são poucos confiáveis.

4. Câncer

Os cancerianos, por suas vezes, são dramáticos demais, emocionados e intensos. Apesar disso não ser um verdadeiro defeito, isso atrapalha muito as relações deles.

5. Leão

Essa casa astrológica é egocêntrica, orgulhosa e impulsiva. Complicada demais em um namoro.

6. Virgem

Já os virginianos são extremamente críticos, detalhistas e cri-cri. São complexos e complicados de lidar.

7. Libra

O libriano é indeciso e narcisista, o que o torna alguém complicado para relacionamentos afetivos.

8. Escorpião

A obsessão, ciúmes e manipulação do escorpiano é extremamente negativo para as relações interpessoais e românticas.

9. Sagitário

As maiores imperfeições dessa casa é ser moralista demais, inquietos e agitados.

Além disso, são muitos procrastinadores e atrasados.

10. Capricórnio

Mão de vaca, pessimista e mesquinha. Esses são os piores defeitos do capricorniano.

11. Aquário

Já o aquariano é extremamente desobediente. Eles são do contra, individualistas e complicados. Vivem em um mundinho muito particular e não nada românticos.

12. Peixes

Indecisos, preguiçosos e ingênuos. Esses são os três piores fatores da personalidade de um pisciano.

