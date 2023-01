Policial que estava na casa de sargento suspeito de matar fazendeiro em Anápolis vira peça importante para desvendar o crime

Uma soldado da Polícia Militar se tornou peça chave na investigação que apura a morte do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, de 52 anos. Ele foi assassinado na Avenida Brasil, em Anápolis, no dia 06 de dezembro do ano passado.

O principal suspeito do crime, o sargento da PM Welton da Silva Vieiga, morreu na última sexta-feira (27), após trocar tiros com os policiais civis que cumpririam um mandado de prisão contra ele. A ordem judicial referia-se, exatamente, à apuração do homicídio.

É que o carro onde estava a pessoa que disparou contra Luiz Carlos foi à casa do policial militar logo depois do assassinato. Com essa informação em mãos, a Polícia Civil tratava Welton como engrenagem importante para elucidar o crime.

Com a morte dele, as atenções se voltam para a agente que estava na casa dele durante a operação policial. O Portal 6 apurou que trata-se de Andrielly Carmo Souza Nascimento Alves.

Foi ela quem saiu da casa, pouco depois das 06h, e comunicou aos policiais da ação que Welton estava morto. Agora, a polícia tentará saber se ela sabia de alguma coisa relacionada ao crime, uma vez que era próxima do sargento.

A elucidação do assassinato de Luiz Carlos foi cobrada pelo prefeito Roberto Naves (PP), que era amigo pessoal da vítima.

A investigação está sob sigilo de Justiça. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) não comenta o caso.