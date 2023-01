Shakira planeja lançar música no aniversário dela e de Piqué, diz site

Ao lado da conterrânea Karol G, cantora e rapper, Shakira estaria se preparando para lançar uma nova faixa na próxima quinta-feira (2) -aniversário seu e de Piqué, que compartilham a data. A faixa, supostamente, contém mais respostas e indiretas ao jogador de futebol.

Em meio a polêmica gerada pelo divórcio desses dois e o lançamento da faixa “BZRP Music Sessions #53”, a nova canção traria uma mensagem que, mesmo que ainda focada em Piqué e o seu relacionamento com ele, seria mais empoderadora e falaria sobre esse momento de superação na sua vida.

As informações, que vem do veículo espanhol Marca e da jornalista Lorena Vazquez, ainda não foram confirmadas por nenhuma das cantoras colombianas. No entanto, há relatos de que elas foram vistas em Barcelona gravando o videoclipe, que teria sido capturado em apenas 2 dias, com sessões de mais de 15 horas por dia.

Anteriormente, ano passado, Karol G já havia solicitado uma parceria com Shakira, porém, ela foi rejeitada na ocasião, afirmando que tentaria novamente quando tivesse uma chance.

“Se amanhã eu tiver uma nova faixa que eu sinta que posso fazer com ela, baterei na porta novamente. Não estou triste ou tenho quaisquer sentimentos negativos contra Shakira”, afirmou a artista na época.

A polêmica entre os dois, Piqué e Shakira, tem sido uma das maiores confusões de 2023 até agora -com indiretas de ambos os lados e muita ansiedade para todos os envolvidos, inclusive Clara Chía, a atual namorada e possível antiga amante do jogador.