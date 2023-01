Defesa Civil indica quais lugares de Goiânia devem ser evitados em dias de chuva forte

A forte chuva que caiu em Goiânia na tarde desta segunda-feira (30), que deixou não só ruas alagadas e estruturas danificadas como fez uma vítima fatal, acendeu um sinal de alerta para os perigos de alagamento na capital. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), foram 87,6 mm em apenas uma hora.

O coordenador operacional da Defesa Civil, Anderson Marcos de Sousa, revelou ao Portal 6 os locais que mais têm preocupado o órgão de proteção e que devem ser evitados pelos moradores da capital nas tempestades. “Muitos eram pontos monitorados que se confirmaram ontem. Por exemplo, as imediações do Córrego Cascavel, na Vila Brasília, e a Avenida C-107, no Jardim América, onde infelizmente a tragédia aconteceu”, afirma.

Outras vias apontadas como de maior atenção por parte da Defesa Civil são avenidas Nazareno Roriz, no Setor Oeste, e a T-9, no Setor Bueno. “Essa última, especialmente em frente ao hipermercado localizado neste endereço, vimos que se tornou um ponto crítico se as chuvas continuarem neste patamar. Redobramos a atenção quanto a estes lugares”, expôs o coordenador.

Quanto à queda de árvores, comum durante e após os temporais, os setores Central, Campinas e Oeste – onde uma árvore caiu na Praça do Sol neste domingo (29) – são os que mais exigem os trabalhos preventivos e de reparo. “São bairros com árvores maiores e às vezes mais antigas, então há todo um cuidado. Importante ressaltar também que temos observado que tubulações feitas pela própria população estão ferindo raízes de algumas árvores, o que facilita que elas caiam com a chuva”, alerta.

Ao todo, a Defesa Civil monitora 99 pontos de risco de alagamento em Goiânia. “Realizamos as ações preventivas, mas é necessário enfatizar que a população não se aventure em passar nestes locais quando não houver visualização do meio fio e para não aguardar embaixo de árvores. Em caso de emergência, acionar a defesa, que atende pelo canal 153, e enviará uma viatura da Guarda Civil para atender a ocorrência”, diz.