Homem finge a própria morte para ver quem ia no funeral dele e o resultado é o pior possível

Um homem quis saber como seria a reação dos familiares e amigos caso ele morresse e organizou um funeral falso. O problema foi que deu tudo errado para a cerimônia e alguns ficaram furiosos.

Antônio Baltazar Lemos, de 60 anos, publicou no próprio Instagram que, no dia 17 de janeiro, teria falecido e logo depois informou sobre os horários do velório.

No dia anterior, o homem, que é cerimonialista em Curitiba (PR), teria postado uma foto na porta do Hospital Sírio-Libanês, na capital. Ele afirmou que já planejava a situação há cinco meses.

Porém, quando um sobrinho quis saber mais sobre a morte, o jovem ligou ao hospital e foi informado que nenhum Antônio Baltazar teria dado entrada no local.

“A equipe me informou que não teve a entrada de nenhum paciente com o nome de Antônio Baltazar Lemos. Não consegui ainda falar com minha mãe, mas tudo leva a crer que não passa de um mal-entendido”, relatou Pedro Oliveira, o sobrinho, em uma rede social.

O velório foi procedido, mesmo com as poucas informações sobre a verdade. Em um salão decorado com várias flores, uma gravação de voz idêntica a de Baltazar foi iniciada. Os presentes se emocionaram e começaram a chorar.

Logo em seguida, o cerimonialista aparece, com um capuz, explicando o porquê de ter forjado a cena e reunido todos ali. Imediatamente, uma confusão foi instaurada, saindo totalmente do controle dele.

Enquanto algumas pessoas ficaram furiosas, outras riram da situação e comemoraram por ele ainda estar vivo. Houve discussões e bate-boca no lugar fúnebre.

Repercussão

Depois de toda a cena organizada, Baltazar começou a brincar com a situação no Instagram, deixando fortes lições de vida aos seguidores. Com o lema “morri, mas to vivo”, ele tem publicado vídeos todos os dias.

E inevitavelmente a internet ficou chocada com a história, enchendo o perfil do homem de comentários – vários em tom de humor, rindo da coragem dele, outros encantados com as mensagens e, claro, alguns revoltados com a mentira.

Confira!

