Jovem de Anápolis prova que é possível ser feliz curtindo a própria companhia e vira fenômeno nas redes sociais

A frustação em perder um evento histórico fez com que o influenciador Adair Ledino, de 26 anos, passasse a valorizar a própria companhia. O jovem anapolino viralizou nas redes sociais com o assunto ‘solitude’ e já acumula 118 mil seguidores no Instagram.

Ao Portal 6, o Adair Ledino contou que, em 2014, perdeu um jogo do Brasil, na Copa do Mundo, por não ter companhia. Depois de deixar passar uma oportunidade única de assistir o campeonato no país em que nasceu, ele decidiu que não iria depender mais de outras pessoas para fazer o que tem vontade.

“Eu não tinha CNH, não tinha carro, mas eu poderia muito bem pegar um ônibus, eu já trabalhava. Tinha a possibilidade de ir a Brasília assistir o jogo, que é perto daqui, mas eu não fui porque não tinha ninguém. Eu nunca mais vou ter essa oportunidade de ver um jogo de Copa do Mundo no meu país”, relatou.

Foi a primeira viagem solo, em 2016, que despertou no jovem o desejo em compartilhar as aventuras no Instagram. Ele conta que inicialmente fazia as publicações apenas para os amigos, em um perfil privado.

Porém, 2022 foi um ano de virada para Adair Ledino. Ele decidiu fazer postagens públicas. O primeiro vídeo que ganhou notoriedade, falando sobre o assunto, foi no TikTok, a famosa ‘rede vizinha’.

“A partir do ano passado eu resolvi trabalhar mais isso e surgiram algumas coisas, como brincadeiras como ‘liberdade ou solidão’. Esse foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Eu literalmente não tinha ninguém pra sair, eu moro sozinho e não estava a fim de cozinhar. Então, eu decidi ir para um bar e pedir alguns hambúrgueres”, disse.

O influenciador lembra deste dia com carinho. O vídeo foi gravado e publicado na mesma data e ganhou notoriedade porque muitos internautas se identificaram por também não deixar de fazer o que querem por falta de companhia e outras queriam aprender a fazer o mesmo.

“Eu percebi que se eu não fizesse algumas coisas sozinho eu nunca faria. Então, é melhor fazer algumas coisas sozinho do que não fazer”, afirmou.

Adair Ledino é um grande adepto a viagens solos. A atividade se tornou até mesmo uma das preferidas para o jovem e mesmo tendo passeios marcados com amigos, ele sempre separa datas para ir a novos destinos sozinho.

“Eu trabalho em mercado, então eu viajo em baixa temporada e muitas pessoas não podem viajar quando eu posso. E está aí a solução: eu vou sozinho”, contou.

Já são 12 viagens aproveitando a própria companhia e a 13º já está marcada. Para o influenciador, sair e fazer coisas a sós é “tomar ás rédeas da própria vida”.

“A importância de sair e fazer algumas coisas sozinho é que você atinge maturidade e desenvolvimento. Você colocar o que você quer fazer nas suas mãos, porque depende de você. Agora você esperar de outras pessoas, para mim não é algo saudável porque você vai colocar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa”, ressaltou.