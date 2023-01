Motociclista morre após bater lateralmente em ônibus de transporte público de Goiânia

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e uma moto acabou provocando a morte de uma motociclista, de 27 anos. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (31) no cruzamento entre a Avenida 2° radial e a Rua 1015, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

À TV Anhanguera, testemunhas que estavam no local afirmaram que a vítima teria passado pela rua no momento em que o sinal estava vermelho, o que a fez colidir lateralmente com o veículo.

Após se chocar com o ônibus, a moto da mulher acabou ficando presa embaixo do veículo e foi arrastada por aproximadamente 50 metros. A motociclista acabou caindo no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, juntamente com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), mas, ao chegarem no local, já encontraram a vítima sem vida.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo.