Mulher leva a panela no mercado para mostrar o que tinha lá dentro após cair no golpe do açougue

Uma mulher tem repercutido fortemente nas redes sociais após publicar um longo vídeo contando como foi pedir uma carne no açougue, receber outra e retornar ao estabelecimento para recorrer aos seus direitos.

Identificada no TikTok como Roberta Vaz, a cliente começou explicando que pediu ao profissional um pouco de frango para fritar ao modo “à passarinho”. No entanto, quando começou a preparar o prato, percebeu que havia sido enganada.

A peça era, na verdade, a carne de um galo bastante duro. Segundo a protagonista da história, ela cozinhou a comida e mesmo assim não foi possível amolecê-la.

Diante do desgosto, a atitude de Roberta foi pegar a panela cheia de carne de galo e pedir aos açougueiros para experimentarem e a reembolsarem pelo prejuízo, já que foi utilizado tempo, dinheiro, gás, temperos e combustível para se deslocar ao estabelecimento novamente.

Confusão

Inicialmente, o profissional que a atendeu se recusou a devolver o dinheiro, tendo em vista que ela queria o valor pago na carne, multiplicado por dois, para compensar o transtorno.

Nas cenas, é possível ver Roberta gritando com o profissional, indignada pela tentativa de golpe dele, ao entregá-la uma carne ruim.

“Coisa que não presta, tem que jogar no lixo”, desbravou a cliente, revoltada. Por fim, ela anunciou que chamaria a polícia, caso eles não a entregassem o que ela teria pedido.

Final feliz

Depois de muito desgaste, a mulher finalmente recebeu um outro frango inteiro e fresquinho, como teria pedido desde a primeira vez. O valor da carne foi superior à primeira compra, porém serviu como lição para os funcionários.

“Oxe, sou trouxa não, gente. Peguei mesmo, R$ 18 de frango”, concluiu ela, em tom de humor. Já os internautas riram bastante da situação caótica e aplaudiram a postura dela.

“Pessoal, sejam assim! Tanto com compras, quanto em lugares que vocês pedirem comida e vir ruim, ou faltando algo. Nenhuma empresa tira um centavo no valor que temos que pagar. Não estamos pedindo favor. Se pagamos, merecemos qualidade”, destacou um usuário do Twitter.

Assista