Sertanejo dá lugar a forró e piseiro com nova edição do festival Viixe em Goiânia

Quem acha que em Goiânia apenas o sertanejo prevalece, está enganado. Outros ritmos que também contagiam a capital são o forró e piseiro. Para confirmar isso, no dia 26 março, um mega evento do segmento, o Viixe, chegará ao município.

A festa é considerada uma das maiores do estilo musical e acontecerá no estacionamento do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás. A abertura dos portões será a partir das 14h.

Diferente da última edição, que aconteceu em 2022, novos artistas estarão presentes na festividade, por exemplo a cantora Mari Fernandez.

Além dela, também marcam comparecimento no evento os cantores: João Gomes, Nattan, Xand Avião, Vitor Fernandes e Tarcísio.

A festa tem como objetivo apresentar à capital um pouco mais da cultura nordestina, mas com a promessa de integrar algumas canções sertanejas no repertório.

A venda dos ingressos começará às 12h desta terça-feira (31). Mais informações podem ser obtidas por meio da página do evento no Instagram.