Vídeo mostra bezerro sendo transportado dentro do porta-malas de carro em Goiás

Imagine estar dirigindo e, de repente, notar um bezerro no porta-malas do veículo da frente? A cena pra lá de inusitada aconteceu e foi registrada por um motorista na GO-156, em Goiás.

O vídeo foi compartilhado pelo condutor nas redes sociais no último sábado (28) e conseguiu viralizar na web ao longo do fim de semana.

Na gravação, é possível ver o bovino ocupando um espaço estreito na parte de trás de um Fiat Uno se movimentando na rodovia.

Conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o transporte de animais soltos no colo de ocupantes, no porta-malas ou na caçamba de picapes é algo proibido.

A infração é considerada leve e, em caso de flagrante, o condutor do automóvel deverá pagar uma multa no valor de R$ 53,20.