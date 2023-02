As vantagens de morar no Anaville, o condomínio da elite mais badalado de Anápolis

Que o Residencial Anaville é um dos condomínios de elite mais famosos de Anápolis, todos já sabem. Mas além de toda a beleza do local, especialistas apontam vantagens que fazem com que morar por lá se torne um sonho ainda maior para os anapolinos.

Principalmente por conta das residências, que mais lembram o cenário de um filme hollywoodiano, as pessoas costumam se encantar assim que passam pelas belas ruas;

Ao Portal 6, o engenheiro Levi Borges Soares Júnior revelou que, em média, o custo de vida para os moradores do Anaville gira em torno de R$ 25 mil.

Esse elevado valor se justifica principalmente quando se considera o quesito infraestrutura, no qual o condomínio consegue se destacar.

O engenheiro ainda ressalta que por lá o mercado imobiliário se encontra sempre aquecido, atraindo anualmente no mínimo duas construções e conquistando até mesmo pessoas que nem ao menos moram em Anápolis.

“Um dos melhores lugares para morar em Anápolis é sem dúvidas o Anaville, um condomínio completo, com inúmeros itens de convívio dispersos pelo condomínio, diferente de outros de Anápolis que centralizam. Existem praças espalhadas em toda a extensão do condomínio”, explicou Levi.

Uma outra vantagem evidenciada pelo engenheiro são as diversas possibilidades de lazer que o condomínio fornece para os moradores, permitindo acesso a diversas atividades físicas sem ser necessário sair do complexo para isso.

“O Anaville tem uma das melhores academias de Anápolis, com dois andares, piscina coberta de raia semiolímpica, espaço para crossfit, e vista privilegiada, além de ter quase o mesmo número de quadras de esportes que todo o Jundiaí, campos de futebol, sala de squash, quadra poliesportiva e o um lago exclusivo para moradores que faz você sentir o contato direto com a natureza”, destacou.

Corretora de imóveis, Zenaide Dias contou para a reportagem que o condomínio se destaca também no quesito segurança, apresentando mais vantagens do que as pessoas costumam imaginar.

“Nós estamos falando de uma das melhores estruturas da cidade. Além do mais, tem ainda questões de segurança, arborização e uma impressionante área verde de preservação ambiental, que os moradores falam que até mesmo o ar é diferente. Inclusive, você tem a segurança de deixar o seu filho solto, despreocupado brincando”, ressaltou.