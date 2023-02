Parlamentares evitam comentar fala de Roberto, mas PT municipal rebate: “Ele mente”

Três dos quatro parlamentares do PT provocados nesta terça-feira (31) pelo prefeito Roberto Naves (PP) preferiram não comentar as declarações do chefe de Executivo, que afirmou que a sigla tem tomado ‘ações que visam o mal de Anápolis’ e ‘precisa tirar o ódio do coração’.

Roberto citou nominalmente os vereadores Marcos Carvalho e Lisieux Borges, além dos deputados Rubens Otoni e Antônio Gomide e pediu que eles se pronunciassem.

Dos parlamentares mencionados pelo prefeito, somente Marcos se posicionou. O vereador afirmou que “defende a ampliação das políticas de moradia” e lembrou que foi favorável ao projeto Meu Lote, Minha História na Câmara.

“Se há questões para ajustar, é importante que se faça. Defendemos que idosos, mães solos e famílias com crianças com necessidades especiais sejam prioridade no processo”, ponderou.

O deputado federal Rubens Otoni disse ao Portal 6 que não iria comentar o caso. Antônio Gomide e Lisieux Borges prometeram resposta, mas não enviaram até a publicação desta matéria.

PT Anápolis contra-ataca

Por outro lado, o diretório municipal do PT se pronunciou oficialmente e criticou a gestão de Roberto Naves. Segundo nota da presidência da sigla na cidade, nos seis anos de mandato, nenhuma casa popular foi entregue. “Com o Minha Casa Minha Vida o PT entregou mais de 7 mil imóveis na cidade, com toda estrutura”, comparou.

O presidente municipal da legenda, Rimet Jules, ainda disse que Roberto “mente quando diz que somos contra programa social”. E seguiu: “o que ele criou aqui foi um programa de fachada, que na verdade entrega as melhores áreas públicas, incluindo áreas verdes e destinadas a escola e unidades de saúde para os grandes empresários. O mote é doação de lote, mas o que está por trás são os interesses da especulação imobiliária”.

O dirigente partidário frisou que o PT não é contra a doação de lotes, mas não apoia “a entrega do patrimônio público para os grandes empresários”.

Entenda a disputa

O prefeito Roberto Naves (PP) criticou nesta terça-feira (31) o PT pelo que chamou de ‘ações que visam o mal’ de Anápolis. A declaração foi dada a partir de um questionamento sobre o pedido do Ministério Público de Goiás para suspensão do programa ‘Meu Lote, Minha História’.