Veja como está ficando a construção do novo Centro Administrativo de Anápolis

A construção do novo Centro Administrativo de Anápolis já está 25% concluída. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Roberto Naves (PP) em setembro do ano passado e o edifício deve ser entregue até janeiro de 2024.

O chefe do Executivo ressaltou que o avanço se deu apesar do período chuvoso. “O momento mais de executar uma obra, que é no momento de chuva”, disse.

Conhecida ironicamente pelos anapolinos como “pirâmide”, a obra situada na Praça 31 de Julho, que inicialmente seria a Câmara Municipal, estava abandonada há anos.

A construção teve início em 2014 e deveria ser entregue em 2016, mas isso nunca aconteceu. Durante o período ela virou até mesmo abrigo para diversas pessoas em situação de rua e uma das “rotas de tráfico” de Anápolis.

Para o novo Centro Administrativo deve ser aproveitado a maior parte do que já está construído. A estrutura da antiga Câmara de Vereadores está sendo demolida. De acordo com Roberto, um estudo mostrou que não era possível agregar a estrutura ao novo projeto.

O projeto prevê a transferência dos gabinetes do prefeito e do vice-prefeito e de seis secretarias. A planta indica ainda a construção de um saguão de circulação, auditório para 243 pessoas, 143 vagas para estacionamento, biblioteca digital, lanchonete, área de convivência, além de salas de apoio e gabinetes.

Confira como está ficando a obra