Entenda porque doce tipicamente goiano pode desaparecer do estado

Uma das iguarias mais tradicionais da cidade de Goiás, o alfenim, foi declarado como um patrimônio cultural imaterial goiano pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

O Projeto de Lei é de autoria do deputado Coronel Adailton (PRTB) e veio à tona após o risco de desaparecimento do doce no estado ser identificado.

Apesar de se tratar de um alimento com poucos ingredientes, a elaboração da iguaria exige tempo e conhecimento sobre o ponto adequado da massa, o que desestimula a produção do produto na região.

Para se ter uma ideia, a tradição do alfenim é mantida atualmente pela doceira Silvia da Silva Curado, de 90 anos, sendo a única da cidade de Goiás que ainda produz o doce.

Vale lembrar que além do município, a especiaria também se destaca nas festas do Divino Espírito Santo realizadas em outras localidades, como Pirenópolis e Trindade.