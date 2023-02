Ganhou prêmio de R$ 54 milhões na loteria e teve segredo do passado descoberto após ostentar com o dinheiro

Um homem tirou a sorte grande na loteria, se tornando o mais recente multimilionário, e iniciou uma vida de luxos, chamando muita atenção. Porém, o passado dele foi descoberto.

Kursat Yildirim, de 41 anos, contou no perfil do TikTok que foi agraciado com um prêmio de £ 8,7 milhões (aproximadamente R$ 54,5 milhões) em um dia totalmente inusitado.

Com a vida lhe dando mais uma oportunidade, ele agarrou a riqueza com todas as forças. Logo de início, o homem, que vive na Alemanha desde os 12 anos, comprou um V8 Ferrari 448 Pista de £ 392 mil e um Porsche Turbo S Cabriolet de £ 178 mil.

Além disso, ele imediatamente largou da namorada que tinha e deu inícios às ostentações, incluindo relógios caros, roupas da Gucci, Versace e Prada.

Kursat se preocupou em comprar um próprio pub, preferencialmente em uma cobertura em Istambul, além de uma plantação de 20 hectares com 6 mil amêndoas para o negócio com nozes.

Em meio a tanta ostentação, o sortudo apareceu andando com um jacaré de “estimação” e curiosos descobriram que o apostador tinha um obscuro passado. O alemão já havia sido preso por roubo e fraude.

No entanto, depois da virada de chave na vida, Kursat deixou claro que está em uma nova etapa e pretende encontrar um novo amor, fiel e verdadeiro, que queira viajar e construir uma família ao lado dele.

“Eu só quero me apaixonar. Estou procurando uma mulher que adora viajar e esteja pronta para começar uma família comigo”, afirmou.

“Acredite em mim, nunca esquecerei de onde estou vindo. Eu sou da classe trabalhadora, nunca me tornarei uma pessoa arrogante”, completou.