Conheça planta medicinal que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue

A própria natureza dispõe de soluções para alguns problemas, incluindo o controle da glicemia

Ruan Monyel - 11 de dezembro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Massanori Takaki)

Quando se trata de cuidar da saúde, muitos de nós deixamos de lado aquilo que a natureza tem a nos oferecer através de plantas medicinais.

No mundo de hoje, é comum recorrermos a tratamentos caros e remédios químicos, mas a própria natureza dispõe de soluções para alguns problemas.

E para pessoas pré-diabéticas, controlar o açúcar no sangue é essencial para não desenvolver a doença, e existe uma planta que faz exatamente isso.

Conheça a planta medicinal que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue

Em meio à louca rotina do dia a dia, muitos de nós acabamos deixando o cuidado com a saúde de lado, e a partir daí, alguns problemas podem aparecer.

Desde a hipertensão até o alto teor de açúcar no sangue, que pode começar com sintomas simples, mas pode chegar a provocar cegueira e amputações.

Segundo dados do IBGE no ano de 2024, somente no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas são diabéticas e convivem com os riscos da doença.

Mas o que muitos não sabem é que, além dos remédios industrializados, a natureza também oferece uma planta medicinal que controla o açúcar no sangue.

A sálvia, extremamente popular no país, esconde benefícios para quem convive com a diabetes e ajuda a evitar a doença em pessoas pré-diabéticas.

Diversos estudos apontam que a sálvia ajuda no controle dos níveis de glicose e melhora a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de picos glicêmicos.

Podendo ser consumida em forma de chá ou até mesmo suplemento alimentar, é importante fazer o uso da planta apenas com indicação médica.

A sálvia também possui propriedades antioxidantes, que reduzem a inflamação no organismo, elevando a imunidade e o bem-estar.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!