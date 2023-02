Mãe entra na Justiça para trocar o nome da filha após ela não gostar de como ele é pronunciado

Uma mulher recorreu ao Reddit para desabafar sobre o impasse que tem vivido com o nome escolhido à filha, mas usuários deixaram alguns importantes questionamentos a ela.

A mãe, que não quis se identificar, contou que enfrentou um complicado processo de esgotamento durante a gravidez e, por isso, não conseguiu escolher um bom nome. No desespero, optou por Mia – juntamente do pai, que adora o título.

Porém, depois de quatro meses de nascida, a mulher explicou que tem detestado ouvir a pronúncia de Mia e isso tem a incomodado muito, ao ponto de querer mudar o nome da filhinha.

“Eu estava passando por um esgotamento no trabalho e me sentindo muito cansada antes do parto. Acabamos escolhendo ‘Mia’, mas agora realmente não acho que o nome combina com ela e quero mudar para ‘Isla’”, escreveu, de acordo com o tablóide The Sun.

“Meu parceiro é contra a mudança, pois ele diz que já está ligado ao nome Mia. Mas sempre que ouço esse nome, eu realmente me encolho (sem ofensa ao nome, é apenas o que tenho na cabeça)”, explicou ela, reforçando que nem um familiar concordou.

Para os internautas, o problema vai muito além do nome. “Esse é um sintoma de um problema muito maior e, se você mudasse o nome dela, provavelmente ficaria obcecada com outra coisa, porque, em última análise, o nome não é o problema”, opinou uma pessoa.

“Ambos são nomes muito populares, perfeitamente legais e bastante semelhantes, então parece surpreendente que você se sinta tão angustiada sobre mudá-los”, comentou outra.