Ônibus com torcida do Goiás é atacado por torcedores do Vila Nova em Goiânia

Um grupo de torcedores do Vila Nova efetuou disparos de arma de fogo contra um ônibus do transporte coletivo que estava com passageiros de uma torcida organizada do Goiás. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (1º), em Goiânia. O Tigre jogou pelo Goianão contra o Grêmio Anápolis, e o Verdão encarou o Inhumas na data.

O caso foi denunciado pelo motorista do veículo. Para a Polícia Militar (PM), ele afirmou que seis carros chegaram com várias pessoas arremessando objetos e atirando.

Segundo o condutor, o ataque foi feito com paus, pedras e rojões que causaram danos nas janelas laterais do veículo. Entre os carros envolvidos estavam um Honda prata e um Toyota Corolla de cor bege.

Depois da denúncia, a PM encontrou um homem que havia dado entrada no Cais do bairro Goiá. Segundo a vítima, ele estava em um ônibus coletivo e ao descer foi atingido por um tiro de raspão, feito por torcedores do Goiás.

Ele alega ter visto um Gol G6 e um Peugeot preto no meio da confusão. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).