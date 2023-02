Polícia é chamada após moradores flagrarem trio no Parque das Águas: “em plena luz do dia”

Eram pouco mais de 17h desta quarta-feira (1º) quando moradores do Jundiaí, bairro nobre de Anápolis, chamaram a Polícia Militar (PM) no recém-inaugurado Parque das Águas.

O motivo? Um trio flagrado por populares exalando sensualidade em meio às belezas do novo cartão postal da cidade. “Em plena luz do dia”, denunciou uma senhora que passeava com a neta no local.

Uma viatura foi deslocada e, durante a abordagem, descobriu que a garota e os rapazes estavam apenas fazendo um ensaio para publicar as fotos nas redes sociais.

Apesar de escandalizar a elite de Anápolis que reside nos arredores do Parque das Águas, não foi constatada nenhuma prática delituosa. Sendo assim, os policiais apenas conversaram com o trio.

Em tempo

Desde a abertura do novo cartão postal, em janeiro, a presença de populares oriundos de bairros periféricos segue irritando os moradores do Jundiaí.

Nesta disputa de espaço, já houve por parte da Prefeitura de Anápolis a proibição do funcionamento das quadras esportivas após às 22h.

Um pedido dos condomínios verticais que alegaram à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ter “perdido o sono” por conta do barulho de bolas batendo.