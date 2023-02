Com a troca de governo, o pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sofrerá uma mudança neste ano. Isso porque a expectativa é de que a partir de agora, o pagamento do benefício seja realizado em duas parcelas, assim como determina o Decreto 10.410.

Durante os últimos três anos, por conta da pandemia da Covid-19, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) havia adiantado o auxílio até mesmo como uma forma de driblar os efeitos econômicos que a doença estava causando na sociedade.

Desse modo, entre 2020 e 2022 os aposentados e pensionistas do INSS estavam recebendo o 13º salário integralmente na conta logo no primeiro semestre do ano.

No entanto, até o momento ainda não houve nenhuma confirmação por parte do Governo Federal de que os beneficiários contarão novamente com um adiantamento.

13º do INSS terá o pagamento feito em duas parcelas neste ano; veja as datas e saiba quando receber

De acordo com o calendário divulgado pelo INSS, a primeira parcela do benefício será de 50% do valor total e deve ser debitada na conta dos beneficiários já em agosto, juntamente com o salário regular daquele mês.

O restante do pagamento deve ser distribuído somente no final do ano, em conjunto com a remuneração de novembro. Vale ressaltar que esta segunda parcela é referente a diferença existente entre o valor total do 13º salário e o valor da primeira fração.

Desse modo, a partir do calendário, os aposentados e pensionistas já podem ter uma ideia de quando devem receber o dinheiro na conta.

Confira as datas da primeira parcela do 13º salário para os brasileiros que recebem um salário mínimo:

Final do benefício 1 – pagamento no dia 25 de agosto;

Final do benefício 2 – pagamento no dia 28 de agosto;

Final do benefício 3 – pagamento no dia 29 de agosto;

Final do benefício 4 – pagamento no dia 30 de agosto;

Final do benefício 5 – pagamento no dia 31 de agosto;

Final do benefício 6 – pagamento no dia 1º de setembro;

Final do benefício 7 – pagamento no dia 04 de setembro;

Final do benefício 8 – pagamento no dia 05 de setembro;

Final do benefício 9 – pagamento no dia 06 de setembro;

Final do benefício 0 – pagamento no dia 08 de setembro.

Datas da primeira parcela do 13º salário para os brasileiros que recebem mais de um salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6 – pagamento no dia 1º de setembro;

Final do benefício 2 e 7 – pagamento no dia 04 de setembro;

Final o benefício 3 e 8 – pagamento no dia0 5 de setembro;

Final do benefício 4 e 9 -pagamento no dia 06 de setembro;

Final do benefício 5 e 0 – pagamento no dia 08 de setembro.

Datas da segunda parcela do 13º salário para os brasileiros que recebem um salário mínimo:

Final do benefício 1 – pagamento no dia 24 de novembro;

Final do benefício 2 – pagamento no dia 27 de novembro;

Final do benefício 3 – pagamento no dia 28 de novembro;

Final do benefício 4 – pagamento no dia 29 de novembro;

Final do benefício 5 – pagamento no dia 30 de novembro;

Final do benefício 6 – pagamento no dia 1º de dezembro;

Final do benefício 7 – pagamento no dia 04 de dezembro;

Final do benefício 8 – pagamento no dia 05 de dezembro;

Final do benefício 9 – pagamento no dia 06 de dezembro;

Final do benefício 0 – pagamento no dia 07 de dezembro.

Datas da segunda parcela do 13º salário para os brasileiros que recebem mais de um salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6 – pagamento no dia 1º de dezembro;

Final do benefício 2 e 7 – pagamento no dia 04 de dezembro;

Final do benefício 3 e 8 – pagamento no dia 05 de dezembro;

Final do benefício 4 e 9 – pagamento no dia 06 de dezembro;

Final do benefício 5 e 0 – pagamento no dia 07 de dezembro.

