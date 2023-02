Neste mês, alguns signos precisarão ter mais cuidado para não levar uma apunhalada forte de uma pessoa próxima, ainda mais agora, que o Sol está em aquário.

Alguém de muita confiança pode estar sentindo bastante inveja do seu sucesso e, talvez, sua ingenuidade te impeça de reconhecer esse mal bem à sua frente.

Nestes primeiros dias de fevereiro a individualidade está sobrecarregada em várias casas do zodíaco. Por isso, não se espante se algum colega de trabalho ou até mesmo um amigo íntimo tentar passar uma rasteira. Abra os seus olhos.

Confira, agora, quais os signos mais ingênuos que poderão ser afetados se não ficarem mais atentos. Veja!

3 signos precisarão ter mais cuidado para não levar uma apunhalada pelas costas neste mês:

1. Câncer

O canceriano tem o triste costume de se apegar muito em palavras. Não é difícil ludibriar essas pessoas e conquistar sua confiança. Logo, os nativos ficam mais propensos a se frustrarem com apunhaladas nas costas.

E, neste período, com o Sol em aquário, é mais comum ainda que algumas máscaras caiam e as vítimas sintam a dor de uma traição. Observe mais as atitudes de quem te rodeia.

2. Libra

O libriano tem um jeito muito leve de levar a vida, sem preocupações e sem se atentarem aos detalhes, principalmente às falsidades que o rodeia.

Com isso, pode ser muito mais simples ganhar a confiança de um nativo desta casa e sabotar os projetos deles. A dica do horóscopo é: tente abandonar um pouco o desejo de ser amigo de todos.

Essa busca incessante pelo equilíbrio e boas relações com todos pode te prejudicar. Nem todo mundo que sorri para você, quer o seu bem.

3. Peixes

Apesar desse signo ser bastante intuitivo e observador, ele também costuma estar muito ligado ao lado emocional. Ou seja, ele acaba abandonando a razão por causa dos sentimentos aflorados naquele momento.

Isso acaba o tornando mais suscetível a cair em armadilhas e apunhaladas de pessoas queridas. Fique atento à língua.

Não compensa contar todas as suas fraquezas e conquistas para qualquer pessoa. Selecione mais e tenha mais cuidado por onde pisa.

