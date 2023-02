Aluguel, do zero absoluto ao lucro: empresário de Anápolis lança livro sobre carteira de aluguel para corretores

Para ser um bom corretor, é necessário estar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário para garantir que os clientes façam os melhores investimentos e tenham as melhores experiências.

E com o objetivo de levar para um outro nível os conhecimentos no ramo, o empresário e corretor de imóveis, Henrique Felipe, está lançando um livro para ensinar alguns segredos da complexa carteira de aluguel.

Henrique faz parte da União Literária Anapolina (ULA) e é especialista no setor imobiliário, tendo mais de 20 anos de experiência no mercado.

Vale lembrar que o autor é o primeiro corretor da cidade a publicar uma obra que permitirá aos leitores ter insights e ideias que ajudarão a entender os detalhes vivenciados no setor para maximizar os lucros.

O objetivo é ofertar um olhar sob uma nova perspectiva nesta área que está em constante crescimento e movimento em todo o país.

Por isso, o livro dá a oportunidade para que outros profissionais aprendam com alguém que tenha uma história de sucesso, de forma que adquiram as habilidades necessárias para se destacar e lucrar.

O lançamento do livro ocorre oficialmente no dia 06 de março e poderá ser encontrado em versão eletrônica ou em versão física nas principais livrarias do país.

Aqueles que tiverem interesse na obra, porém, podem sair na frente e fazer, a partir desta sexta-feira (03) uma reserva do livro para ter prioridade na postagem e na entrega. Para adquirir, basta acessar https://www.editoraviseu.com.br/aluguel-prod.html

Mais informações pelo site hfcorretor.com ou pelo Instagram @hfcorretor.