Casarão dentro da mata em Pirenópolis é puro luxo e pode ser alugada para família toda pagando pouco

Luxuoso e confortável, um casarão presente no meio de uma mata, em Pirenópolis, chama a atenção dos turistas por proporcionar bons momentos de descanso com um valor acessível.

Denominada Casa Sossego do Abade, a residência disponível no Airbnb acomoda até oito pessoas e custa R$ 400 por noite. Trata-se de uma opção econômica para aqueles que desejam viajar com a família ou amigos.

O imóvel apresenta três quartos, a mesma quantidade de banheiros, além de também contar com seis camas distribuídas entre os cômodos.

Com uma vista exuberante para a natureza, o charmoso casarão possui uma romântica jacuzzi que pode ser aproveitada pelos casais apaixonados.

O espaço ainda conta com um mirante com acesso interno, um local aconchegante local para fazer uma fogueira, além de uma trilha de 65 m que leva os visitantes até um adorável poço conhecido como “Sosseguinho”.

A Casa Sossego do Abade proporciona para os turistas uma verdadeira experiência de imersão na natureza e se encontra a apenas 500 metros de distância da cachoeira do Abade.

Conheça o espaço: