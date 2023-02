Jovem não acredita no que o ex teve coragem de cobrar dela após terminar o relacionamento: “indignada”

Uma jovem decidiu tornar pública a revolta que sentiu após receber uma planilha contendo as dívidas dela com o ex depois que eles terminaram. Isso porque o documento apresentava um item totalmente inusitado.

Segundo Maddy Blythe, era bastante comum que ela dividisse as contas com o antigo namorado durante todo o relacionamento de três anos que os dois vivenciaram.

Porém, quando terminaram, ele quis certificar que não restaria nenhuma pendência e enviou a planilha com todos os gastos que tiveram, inclusive as contas de uma viagem realizada para visitar os pais dele.

Na planilha, era possível perceber alguns lanches e passeios, o que estava normal para Maddy até ela ver a dívida de um café da manhã.

“Então eu perguntei a ele, indignada, o que seria esses US$ 3,23 para o café da manhã?. Ele olha para mim, inexpressivo, e diz que é por causa da banana e da torrada que comi na casa da antiga sogra”, contou em um vídeo no TikTok.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram chocados com a ousadia do ex-namorado em cobrar uma banana e uma torrada dela.

“Esse cara nunca te amou ou está realmente irado com você”, pontuou uma usuária. “Credo, que mercenário. Fuja desse tipo de homem”, destacou outra. Veja o vídeo!