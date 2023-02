Motorista com diabetes tem crise de hipoglicemia e bate o carro contra ônibus da Urban em Anápolis

Um acidente de trânsito chamou a atenção da população do Centro de Anápolis no final da tarde desta sexta-feira (03), já que um motorista teve uma crise de hipoglicemia e se chocou contra um ônibus da Urban.

O caso se deu na avenida Leopoldo de Bulhões, próximo à Praça Americano do Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares que passavam pelo local pensaram que o homem perdeu o controle do carro por estar embriagado, o que quase ocasionou o linchamento do sujeito.

No entanto, quando a equipe de primeiros socorros chegou ao local, foi realizado o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool.

Os militares puderam também constatar que houve de fato uma queda nos níveis de açúcar do homem, que é diabético. O motorista sofreu ferimentos na cabeça com o impacto da colisão e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ainda não há informações sobre outras pessoas que ficaram feridas no acidente.