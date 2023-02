Em visita a Goiânia, gringo influencer come pamonha da forma errada e não esconde a decepção

O estadunidense e influenciador Spencer se decepcionou durante uma visita a Goiânia. Isso porque o gringo chegou ao estado de Goiás ansioso para comer pamonha, uma comida tradicional da região, mas “errou” na forma de consumir o alimento.

No perfil do Instagram, o jovem conta que antes de vir à capital todos falavam que ele precisava experimentar a receita feita com milho. Sendo assim, ao chegar em terras goianas, encontrou um vendedor ambulante e comprou a iguaria.

“Então eu estava na rua, vi um cara vendendo uma pamonha, eu peguei a pamonha e eu estava morrendo de fome. Eu cheguei no Airbnb e eu falei ‘eu vou comer essa pamonha’ mas não sabia como”, disse.

Spencer relata que seguiu dicas dos goianos “comedores” da tradicional receita e acrescentou um molho de pimenta para acompanhar. O problema foi que a fome e a falta de conhecimento da iguaria fizeram com que ele comesse com casca e tudo.

“Coloquei [a pimenta] em cima e falei ‘hum, que delícia’. Eu queria comer então eu estava cortando tipo ai meu Deus não é fácil comer isso tipo cortar”, contou o gringo.

Foi só depois de muito mastigar a palha do milho, utilizada para embalar a pamonha, que o jovem percebeu que estava comendo da maneira errada.

No vídeo, o influenciador digital conta que achou estranha a dificuldade em cortar o alimento embrulhado e que, por falta de conhecimento sobre a iguaria, a ficha demorou a cair.

Polêmica

Nas redes sociais, os usuários deram risada da situação, mas o assunto virou até tema de polêmica. Os mineiros começaram a dizer que a pamonha de Goiás era ruim, afirmando que a melhor era em Minas Gerais.

Os goianos também entraram na briga para defender a culinária do estado, mas a briga foi além dos vizinhos. Os nordestinos marcaram presença nos comentários e fizeram questão de dizer que a iguaria era melhor na região deles.