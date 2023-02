Jovem decide procurar a polícia após noite com travestis em Anápolis

Caberá a Polícia Civil (PC) investigar o que aconteceu na noite de sexta-feira (03) com um jovem de 28 anos que se encontrou com travestis em Anápolis.

Ele buscou a Central de Flagrantes com diversos ferimentos e fez graves acusações às acompanhantes, que teriam sido responsáveis pelas agressões.

O jovem diz que não as procurou, mas foi abordado por elas enquanto passava de carro pelo Bairro Calixtolândia. A partir deste momento, ele conta que viveu momentos de terror.

Isso porque teria sido reconhecido e acusado de já ter saído com uma das travestis e não pagar. Ele negou o envolvimento, mas mesmo assim foi agredido com socos e teve pertences roubados.

Além disso, contou à PC que as travestis fizeram ele ir em uma casa de prostituição e passar R$ 550 no cartão de crédito como forma de quitar as dívidas com as acompanhantes.

Ele não soube dizer o nome delas e também disse que não mora em Anápolis. Informou estar na cidade apenas a passeio, visitando um primo.