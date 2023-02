O dia em que príncipe da Inglaterra visitou Goiás e deixou carta contando o que mais gostou no estado

O estado de Goiás sempre recebeu personalidades históricas ao longo dos séculos, deixando muitas delas encantadas com as paisagens naturais do Cerrado. No entanto, uma dessas grandes figuras se destaca por uma inusitada passagem no início da década de 1990.

Estamos falando do príncipe Phillip, monarca inglês que faleceu aos 99 anos em 2021. No entanto, no dia 19 de março de 1992, ele marcou presença em Pirenópolis durante a abertura do Santuário de Vida Silvestre Vagafogo para visitação pública.

Na época, a propriedade contava com uma parceria junto à embaixada britânica, se tornando a primeira Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Estado de Goiás.

Phillip, que era presidente da organização não-governamental internacional World Wildlife Fund (WWF), estava em Brasília para inaugurar a sede da ONG na capital brasileira. Contudo, ao ver que também tinha dado apoio ao Santuário em Pirenópolis, decidiu fazer parte desse momento histórico para a cidade goiana.

A visita durou algumas horas e contou com passeio curto pela área, onde Philip pôde conhecer os interiores da mata e ver de perto a diversidade do Cerrado.

Ao final da visitação, o príncipe da Inglaterra escreveu uma carta agradecendo ao fundador do Santuário Vagafogo, Evandro Engel Ayer.

Além disso, ele escreveu no recado sobre o que mais gostou em sua estadia em Pirenópolis. Phillip comentou que gostou muito das geleias e refrescos oferecidos, além de um medicamento feito com ervas da região, que foi dado de presente a ele.

Por fim, o monarca fez questão de ressaltar as belezas do local, a conservação da natureza e desejou sucesso ao Santuário.