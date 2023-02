O que o Alphaville tem que os demais condomínios de luxo em Anápolis não têm

Com nome forte no mercado imobiliário e condomínios distribuídos por diversas partes do Brasil, o Alphaville de Anápolis possui alguns diferenciais atrativos quando comparado a outros residenciais de luxo da cidade.

Ao Portal 6, a corretora de imóveis Zenaide Dias revelou que o residencial se destaca principalmente por conta da localização privilegiada.

“Um dos grandes diferenciais que o Alphaville apresenta é a questão da localização, porque ele se encontra a alguns metros do Jundiaí e próximo também do Centro”, afirmou.

O famoso condomínio de luxo apresenta 300 lotes e fornece tranquilidade para os moradores com segurança padrão 24 horas.

O Alphaville também se destaca pela harmonia do espaço, que não apresenta os incômodos postes ao possuir energia elétrica com fiação subterrânea.

Valorizado pela marca, o condomínio impressiona os anapolinos com a beleza das residências com estruturas modernas e de alto padrão que compõem o residencial.

Em média, o valor de um imóvel no Alphaville é acima de R$ 1 milhão, contando ainda com uma taxa de condomínio de R$ 600.