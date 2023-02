Os portadores de diabetes devem manter uma dieta bastante restritiva e ficar atento a tudo o que ingerem. Pode até não parecer, mas existem alguns alimentos que são capazes de aumentar a glicose e, por isso, devem ser evitados ao máximo.

Caso a pessoa ingira um deles, ela pode apresentar uma alta no nível de açúcar e, em alguns casos, ter que recorrer até o hospital para cuidar do desequilibro.

Para evitar que situações como essa aconteçam, veja aqui a lista sobre alguns alimentos que quem tem diabetes deve evitar ao máximo.

6 alimentos que não parecem, mas podem aumentar a glicose e são terríveis para quem tem diabetes

1. Banana e melão

Bananas e melões são frutas ricas em açúcar e capazes de aumentar a glicose no sangue. Apesar de conterem vários nutrientes, as pessoas que possuem diabetes devem evitar consumir esses alimentos.

2. Arroz branco

Um dos grandes vilões no cardápio dos diabéticos é o arroz branco. Quanto mais ingerido, maiores são as chances de uma pessoa acarretar diabetes tipo 2. Por isso, fuja do alimento.

3. Barras de proteínas

Embora muitas pessoas acreditem que elas são saudáveis, as barras de proteínas são recheadas de carboidratos, calorias e gorduras. Ou seja, tudo que um diabético deve evitar.

Portanto, não se engane com a fama delas.

4. Produtos panificados

Produtos tipo pães, roscas, croissants e todos os outros tipos de doces e assados precisam ser evitados a todo custo por quem possui diabetes.

Isso porque esses alimentos contêm açúcares e farinhas em excesso, além de serem ricos em sódio, carboidratos e gordura.

5. Álcool

É de conhecimento comum que o consumo de álcool não faz bem a saúde de ninguém, mas, para os diabéticos, ingerir a bebida pode ser pior ainda, já que são repletas de açúcar.

6. Carne vermelha

Apesar de ser um alimento rico em proteínas e vitaminas, como o caso da B12, o consumo exagerado pode causar sérios problemas para quem é diabético, pois ela é rica em gorduras saturadas.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

