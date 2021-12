Descubra como o chá de camomila pode ajudar os diabéticos

Talvez você não saiba, mas o chá de camomila possui mais benefícios do que se imagina. Inclusive, cientistas investigaram como essa infusão simples, barata e poderosa pode ajudar a reduzir as cólicas menstruais, diminuir a ansiedade e, pasmem, ajudar os diabéticos. Mas calma, vamos te explicar direito!

Primeiramente, especialistas também estão avaliando as propriedades da camomila em outras condições, como câncer e osteoporose. Isso porque ela tem se demonstrado capaz de impedir o desenvolvimento de células cancerígenas. Além disso, pode retardar a progressão da osteoporose.

Como o chá de camomila ajuda a diabetes?

Basicamente, esses mesmos pesquisadores revelam que essa erva pode ajudar as pessoas com diabetes, reduzindo os níveis de açúcar no sangue.

Para se ter uma ideia, um estudo publicado em 2008 estabeleceu uma relação entre o consumo de chá de camomila e a prevenção de picos de açúcar.

No entanto, embora ela tenha demonstrado cientificamente ter esses benefícios, não pode-se usar como substituto para medicamentos administrados no tratamento do diabetes. Mas pode a poderosa planta pode atuar como um suplemento natural.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

