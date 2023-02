Você já conheceu um manipulador? No geral, esse tipo de pessoa demora a mostrar suas reais faces e demonstrar toda crueldade em um relacionamento.

E, seja homem ou mulher, quando caímos em si, estamos afundados em um poço de manipulação sem ver uma luz no fim do túnel.

Por isso, hoje vamos te dar provas de que o seu ex era muito tóxico e manipulador e o fim do seu namoro foi na verdade um livramento.

6 provas de que o fim do seu relacionamento foi na verdade um livramento:

1. Seu ex nunca tinha responsabilidade sobre seus próprios erros

Dentro de um relacionamento ruim, o manipulador nunca tem culpa de nada, não importa o que ele fez.

Isso significa que ele sempre busca uma saída para justificar seus erros e não se responsabilizar por nada.

2. Seu ex te calava

Se seu namorado ou namorada acaba com a legitimidade de suas reclamações ou problemas, é um sinônimo de que ele era muito tóxico.

O manipulador está sempre pronto para te calar e lembrar sua prioridade em tudo.

3. Seu ex sempre se livrava da culpa

Relacionar com um manipulador é um caminho certo para sempre levar a culpa de tudo. Porque independente dos seus erros, problemas ou atitudes, a culpa sempre é sua e nunca deles.

4. Seu ex mentia bem

Por algum acaso você já questionou sua sanidade, valores e princípios em um relacionamento?

Pois bem, os manipuladores têm o dom de mentir tão bem, que fazem você até duvidar de verdades supremas em sua vida.

5. Seu ex sugava sua energia

Entenda de uma vez, os manipuladores são tão geniais que conseguem absorver a energia de todos ao redor.

E isso nem é a pior parte, eles ainda conseguem influenciar as pessoas com o que eles estão sentindo. É tipo assim: se estão com raiva, eles fazem todos ficarem também e se sentirem responsáveis por isso

6. Seu ex se contradizia

Por último, os manipuladores vão sempre te falar uma coisa, mas na hora da ação é outra história.

Por exemplo, vão te prometer suporte, mas quando forem solicitados, agirão completamente sem sentido.

