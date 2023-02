Ao menos uma vez na vida todo brasileiro já se decepcionou ao abrir pacotes de batata frita e reparar que não importa qual a marca escolhida, sempre parece que eles contam com mais ‘ar’ do que o conteúdo que realmente interessa.

Como não há o que fazer, a maioria dos consumidores costuma levar a situação na brincadeira, tornando a decepção em uma enorme brincadeira e falando coisas do tipo, “veio batata no meu pacote de ar”.

No entanto, por mais que os brasileiros transformem a falta de batata frita no pacote em um grande meme, existe uma justificativa por trás desse estranho fenômeno.

Então, se você não aguenta mais tanto mistério envolta de um alimento tão gostoso, confira o motivo e acredite, você irá se chocar por nunca ter pensado nisso.

É ar que tem dentro dos pacotes de batata frita? Descubra por que eles eles nunca vêm cheios

De acordo com a Reader’s Digest, não é simples ar que compõe os pacotes de batata frita vendidos nos mercados e tão adorados pelos brasileiros.

Acontece que no momento em que os lanchinhos estão passando pelo processo de embalagem, eles são cheios de nitrogênio para impedir que as batatinhas se quebrem com facilidade durante o seu transporte, criando uma espécie de almofada de proteção contra possíveis impactos.

Além disso, o ‘ar’ também é utilizado para auxiliar na maior durabilidade do alimento, permitindo assim que não percam a validade de forma rápida enquanto ainda estão lacrados.

Inclusive, ainda em 1994 pesquisadores conseguiram identificar que ao utilizar o nitrogênio para completar os pacotes de batata frita os snacks podiam durar por muitos mais meses do que se tivessem sido embalados utilizando somente um ar normal.

E aí, já imaginava que a justificativa fosse assim tão simples?

