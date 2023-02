Forma criativa como moradores lidaram com enchente em Goiânia está chamando a atenção

Após as fortes chuvas que caíram em Goiânia neste sábado (4), moradores do Parque Industrial João Braz decidiram levar a sério a expressão “Tá nervoso? Vai pescar!”. Em um vídeo que circula nas redes sociais, dois homens aparecem utilizando varas de pescaria em uma rua do setor que ficou alagada neste fim de semana.

No vídeo, os motoristas que passavam pelo local se divertiam com as figuras sentadas às margens da avenida e buzinavam para eles. Também é possível notar que os homens aproveitavam o “momento de lazer”, já que um deles segurava uma lata de bebida durante a atividade.

O Parque Industrial João Braz está entre os bairros da capital em que o trânsito precisou ser interrompido devido a inundações em ruas e avenidas. No local, conforme imagens compartilhadas por moradores, algumas pessoas chegaram a circular de barco ou até nadar nas vias.

A recomendação da Defesa Civil, contudo, é não se aventurar nas enxurradas e alagamentos. Em entrevista ao Portal 6 nesta semana, o coordenador operacional do órgão orientou a população a agir em momentos como este. “O ideal é chamar os bombeiros ou a Defesa pelo 199 e aguardar o socorro. Quem estiver no carro, não sair do veículo. Também é desaconselhado tentar ajudar terceiros, já que, sem preparo, a situação pode se agravar”, diz.

A situação inusitada no João Braz ocorre em um momento no qual Goiânia tem enfrentado chuvas volumosas, que chegaram, inclusive, a fazer uma vítima fatal na última segunda-feira (30). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a tendência é que as precipitações continuem intensas nesta semana.