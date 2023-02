Goianas, mãe e filha que venceram o câncer juntas compartilham os três pilares que ajudaram no tratamento

Uma história emocionante chamou a atenção em Goiânia, após mãe e filha superarem juntas uma batalha contra o câncer.

À TV Anhanguera, funcionária pública Ludmila Cruvinel explicou a situação. Em junho de 2022, a mulher, de 50 anos, descobriu que estava com um tumor na mama. Na mesma época, ela também contraiu Covid-19.

O processo de luta contra o câncer durou até o final do mesmo ano. No entanto, durante o tratamento, ela descobriu que a própria mãe, Maria Alice, também estava com um tumor na mama.

Sendo assim, as duas uniram forças para enfrentar a doença. Inclusive, Ludmila destacou quais foram os três pilares que as mantiveram de cabeça em pé durante esse momento tão delicado: fé, apoio familiar e agradecer todos os dias pelo dom da vida.

O apoio de pessoas próximas também fez toda a diferença. Como exemplo, houve uma situação quando o aniversário da funcionária pública caiu em um dia de quimioterapia e amigos e familiares foram ao hospital comemorar junto a ela.

Mãe e filha também encontraram outros recursos para reduzir o sofrimento durante o processo. Maria Alice acalmava o coração tocando teclado, enquanto Ludmila começou a praticar esportes e agir de forma positiva.

“A gente deve chorar, mas depois tem que escolher. Eu vou continuar chorando e me vitimizando ou eu vou lutar e vencer essa guerra?”, disse Ludmila à TV Anhanguera.