Jovem morre atropelado e arrastado pelo próprio carro após descer para ver pane no motor

Um jovem de 21 anos morreu depois de ser atropelado pelo próprio carro, neste sábado (4), em Aparecida de Goiânia. Diogo Batista de Araújo saiu para verificar o motor do veículo quando outro carro bateu na traseira.

O Portal 6 apurou que a vítima estacionou na pista de rolamento da Avenida Eixo Primário, do Polo Empresarial de Goiás, para realizar a manutenção diante de uma falha mecânica. Apesar disso, segundo o Corpo de Bombeiros, Diogo não teria feito a sinalizaçao de advertência na pista.

No momento da parada, o condutor de um Fiat Palio acabou atingindo o carro do jovem, que ficou preso embaixo do veículo e foi arrastado por alguns metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas Diogo não resistiu e veio a óbito no local.

O veículo dele foi liberado para um familiar. O outro carro, contudo, foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO). Além de estar com o pagamento do licenciamento atrasado, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a Polícia Militar (PM), Diogo estava acompanhado do sogro e iria visitar familiares na cidade. Já o outro homem é um pintor de 52 anos, que estava voltando do trabalho para casa. A PM informou que ele permaneceu no local e prestou os primeiros socorros à vítima.

O homem foi conduzido até a barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi submetido ao teste do bafômetro por duas vezes. Ambos os resultados foram negativos. Após o procedimento, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para providências legais cabíveis. Ele não chegou a ser preso.