Mulher que fez teste de DNA, recebe ligação da polícia após o resultado sair e o motivo é surpreendente

Uma mulher decidiu fazer um teste de DNA apenas para saber se teria riscos de doenças hereditárias, mas acabou descobrindo muito mais depois de receber uma ligação da polícia.

Jackie Vadurro, de 31 anos, vive nos Estados Unidos e confessou ao New York Post que nunca imaginou que um simples exame poderia desvendar segredos ocultos de um crime ocasionado em 1986.

As autoridades descobriram, através de uma amostra de saliva da envolvida, que ela era prima de outra mulher – que foi assassinada com um tiro no peito e jogada em uma estrada rural.

“Ninguém informou o desaparecimento dela. Os detetives ainda não sabem sequer quem ela é”, explicou Jackie. Segundo ela, nos estudos genéticos, foi possível descobrir que a falecida prima pertencia à família materna da estadunidense.

A suspeita maior é que a vítima era uma filha, fora do casamento, do avô da mãe de Jackie. Acredita-se que ela tenha saído do México para tentar a vida nos EUA.

Agora, com a revelação surpreendente, a família está se mobilizando para encontrar o verdadeiro culpado. Além disso, uma lápide para a familiar foi providenciada.