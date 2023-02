O período de Sol em aquário pode ser muito confuso para muitas casas e existem alguns signos que vão se reencontrar com alguém do passado e isso será um divisor de águas para todos.

Um caso mal resolvido poderá ter as chamas reacesas e causar uma grande reviravolta no atual cenário. Um relacionamento pode ser iniciado ou reatado.

Mas tenha cautela, se foi alguém que já te machucou muito, talvez não valha tanto a pena reatar tudo do começo. Converse mais, perceba as mudanças e confie na sua intuição.

Diante disso, conheça agora as casas astrológicas que poderão se reencontrar outra vez com uma pessoa muito importante, que estava fora dos caminhos há tempos. Veja!

Os signos que vão se reencontrar com alguém do passado: tudo pode mudar

1. Gêmeos

Os geminianos podem até achar que são bem resolvidos, mas essa história de falar demais pode até convencer os demais, porém não dá pra mentir para si mesmo.

A verdade é que existe alguém do passado que ainda mexe muito com as estruturas desse nativo. Essa reaproximação poderá causar efeitos fortíssimos nos geminianos.

Saiba ser mais paciente e deixar as coisas fluírem naturalmente. Essa pessoa tem algo muito importante para dizer e isso pode mudar tudo para vocês.

2. Libra

O libriano, péssimo para fechar ciclos, tem várias pendências com um ex importante. É preciso deixar todas as respostas esclarecidas.

E talvez essa resposta seja uma reaproximação intensa. Não tenha medo de tentar novamente, caso ambos tenham amadurecido. Porém, se perceber que os defeitos são os mesmos, caia fora.

Ninguém merece passar pelo mesmo desgaste duas vezes seguidas. Saiba valorizar o seu emocional.

3. Sagitário

Por fim, esses nativos também poderão ter um reencontro de tirar o fôlego nos próximos dias. Talvez, não seja para reatar um relacionamento, mas sim para vivenciarem momentos incríveis juntos.

Essa pessoa marcou muito a vida do sagitariano e a saudade que existe entre ambas as partes é inquestionável. Viva o momento e não crie tantas expectativas.

