PORTAL6.Doc mostra a situação de abandono dos parques de Anápolis fora do Jundiaí

A edição mais recente do PORTAL6.Doc mostra com imagens de partir o coração o estado de abandono dos parques de Anápolis que não estão no bairro Jundiaí, a área mais nobre de cidade.

As cenas foram colhidas entre o final de janeiro e os primeiros dias de fevereiro.

Foi possível perceber que a manutenção e zeladoria não são os únicos problemas nessas áreas verdes e de lazer.

A falta de segurança em todos eles reflete nos moradores, que cada dia mais deixam de frequentar os parques por medo.

Parques históricos, como o Onofre Quinan, e novos como o da Cidade e Jardim Itália são os que mais carecem de socorro.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis sustenta que realiza manutenções nesses equipamentos e espera o término do pedio de chuvas para reparos estruturais.

Leia o texto, na íntegra, a seguir.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que está elaborando um projeto para o Parque da Cidade em discussão com os conselhos relacionados.

O Parque da Liberdade e Parque da Jaiara passam por manutenção mensalmente. O Central Park (Onofre Quinan) irá receber uma reforma com previsão de início para a segunda quinzena de fevereiro.

Todos os parques da cidade recebem manutenção de rotina. Os que necessitam de maiores reparos já estão programados para o fim do período chuvoso.