Décadas atrás, como os anos 90 e 2000 marcaram o mundo! Foi o período de ascensão da tecnologia no mundo e uma explosão no mundo do cinema, audiovisual, música e, claro, até no vocabulário das pessoas.

Essa época marcou gerações inteiras, desde no campo da moda, cultural e influência de artistas que até hoje arrastam uma legião de fãs.

Naquele tempo, as pessoas agiam bem diferente do que estamos acostumados e, com toda certeza, elas falavam frases que caíram em desuso. Veja!

6 frases que sumiram do vocabulário dos brasileiros, mas já foram muito populares:

1. Amigos, amigos, negócios à parte

Começando nossa lista, esse ditado aqui quer dizer que as amizades podem ser abaladas quando há dinheiro envolvido.

Sendo assim, a recomendação é não misturar trabalho com amigos.

2. Casa da mãe Joana

Você já deve ter ouvido sua mãe dar uma bronca em você dizendo que a casa dela não é a “casa da mãe Joana”, não é mesmo?

A real é que em 1347, Joana normatizou os bordéis da cidade onde vivia refugiada, criando certas regras para impedir que alguns frequentadores agredissem as prostitutas e saíssem sem pagar.

Assim, para as meretrizes, Joana era como uma mãe e por isso os bordéis eram conhecidos como “casa da mãe Joana”.

Sendo assim, o ditado surgiu para se referir a um lugar onde as pessoas têm liberdade para entrar e fazer o que quiserem, em qualquer hora.

3. De médico e louco, todo mundo tem um pouco

Nessa frase, que era do nosso vocabulário, aqui passada de geração em geração sinaliza que as pessoas, no geral, têm um lado mais sensato e um lado mais impulsivo, um pouco são e um pouco louco.

4. Não ponha a carroça na frente dos bois

Sem sombra de dúvidas aqui temos um dos ditados mais falados entre as pessoas, não é mesmo?

Basicamente, ele quer dizer que jamais devemos mudar o percurso natural das coisas.

5. Quem com ferro fere, com ferro será ferido

Se você queria um ditado que falasse sobre o karma, aqui está o perfeito!

“Quem com ferro fere, com ferro será ferido” significa que as pessoas que prejudicam outras serão prejudicadas um dia da mesma forma.

6. Um dia é da caça, outro, do caçador

Por fim, temos esse ditado que diz sobre os altos e baixos da vida, em que vamos ter dias bons e outros ruins, mas que, no final das contas, tudo segue normal.

