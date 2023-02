Andressa Urach pede que prostitutas filmem ex-marido na cama e divulguem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A modelo Andressa Urach, 35, usou as redes sociais para fazer um apelo às garotas de programa. Ela pede que as prostitutas filmem o ex-marido dela, o empresário Thiago Lopes, e joguem o conteúdo nas redes sociais.

“Quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social. Ele está aqui pagando de santinho, falando mal de garotas de programa, e paga várias mulheres porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade”, disse Andressa.

O desabafo aconteceu depois de Thiago fazer um vídeo em que afirma que ela teria voltado a trabalhar como garota de programa após o fim do casamento. Andressa não deixou barato e rebateu as acusações.

“Eu acho tão ridículo e hipócrita o que meu ex está fazendo. Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro. Se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?”, disse.

De acordo com ela, que faz trabalhos em Santa Catarina, o filho Leon, 1, não pode ir com ela devido a Thiago. “Meu filho poderia estar aqui comigo e eu não pude trazê-lo. Se você quer fama, toma, querido. Brilha muito, arrasa. Você tem tantos seguidores porque nasceu famoso. Você não quer só lutar na Justiça. Quem sabe você não se candidata ao Miss Bumbum Brasil?”, ironizou a modelo.