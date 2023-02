Mistério do ganhador da Mega-Sena que acabou ficando sem o prêmio é desvendado; veja

O mistério no caso ganhador da Mega-Sena e acabou ficando sem o prêmio foi desvendado nesta segunda-feira (06).

Natural de Campo Mourão (PR), José Aparecido Monteiro foi encontrado sem vida num quarto de hotel no Centro de Curitiba na última quinta-feira (02). Ele tinha 54 anos.

As causas estavam sendo investigadas e a Polícia Civil (PC) informou que o homem sofreu um infarto. Ou seja, não houve a ocorrência de nenhum crime.

José Aparecido Monteiro ganhou R$ 398 mil na Mega-Sena. Junto às malas dele estava um documento da Caixa Econômica Federal para a retirada do prêmio.

Como o corpo não tinha sinais de violência e o bilhete premiado não havia sido levado, a hipótese de morte por causas naturais ganhou força e foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo foi enterrado no último sábado (04) sob forte comoção. Os R$ 398 mil devem ficar agora para a família do ganhador da Mega-Sena.

O caso

José Aparecido Monteiro estava hospedado na capital paranaense para realização de um tratamento de saúde. A morte foi descoberta após funcionários e familiares desconfiarem do sumiço dele.

Parentes ligaram para o hotel em busca de informações e deixaram os empregados preocupados, porque o hóspede parou de ser visto.

Acionada, a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo ao entrar no quarto. Em análise no local, o bilhete foi encontrado junto aos pertences do ganhador da Mega-Sena.