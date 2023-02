Morte de cabo da Polícia Militar em Anápolis comove as redes sociais

Após enfrentar uma árdua batalha contra o câncer, o Cabo Oscar Soares de Azevedo Neto, da Polícia Militar de Goiás (PMGO), faleceu neste domingo (05), aos 39 anos.

A dolorosa partida do policial militar está comovendo os internautas nas redes sociais. Ele era bastante querido entre amigos e colegas.

Nesta segunda-feira (06), o deputado estadual, Major Araújo (PL), utilizou o Facebook e o Instagram para publicar uma nota de pesar lamentando o falecimento do colega.

“É com extremo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Cb Oscar Soares de Azevedo Neto, um jovem que vinha lutando contra o câncer. Que Jesus em sua infinita misericórdia conforte os corações de amigos e familiares”, lamenta o parlamentar.

Nos comentários, diversos usuários prestaram solidariedade e se despediram do Cabo Oscar Soares de Azevedo Neto.

“Deus abençoe e conforte toda família, descanse em paz Nobre guerreiro”, afirmou um internauta.

“LUTO 🖤”, publicou o Coronel da Polícia Militar, Wellington Urzêda.

A PMGO também lamentou a perda do cabo em uma publicação realizada no site oficial, assim como também por meio dos stories do Instagram.

“A Polícia Militar do estado de Goiás se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos”, destaca o post.

Sepultamento

O sepultamento está previsto para acontecer por volta das 15h, no Cemitério São Miguel, localizado em Anápolis.