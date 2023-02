Sobrinha também denuncia abusos de homem que é investigado por estuprar as próprias filhas em Anápolis

Chegou a quatro o número de vítimas que procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em Anápolis para denunciar um homem, de 52 anos, que é investigado por estuprar as próprias filhas.

Desta vez, quem fez a denúncia foi uma sobrinha do suspeito, após uma outra sobrinha também procurar a polícia.

Assim como as duas filhas do investigado, as duas sobrinhas hoje já são adultas e foram abusadas por ele enquanto ainda eram crianças.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (06) e continua preso.

O caso teve início no começo de fevereiro, quando uma das filhas do acusado fez uma denúncia contra ele. Em mensagens de celular, o pai já ofereceu dinheiro para a vítima, em troca de favores sexuais e chegou ao ponto de dizer que “já sonhou fazendo amor” com ela.

O homem também possui uma arma de fogo e, conforme a denúncia, usava o dispositivo para ameaçar e amedrontar as garotas.